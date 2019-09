Reggio Calabria, l’assessore Zimbalatti sulla Fiera del Libro “abusiva” del Lungomare: “grazie alla segnalazione di StrettoWeb” [VIDEO INTERVISTA]

10 Settembre 2019 13:28

Reggio Calabria, l’intervista all’assessore Zimbalatti sulla Fiera del Libro “abusiva” del Lungomare

L’assessore alla Polizia Municipale del Comune di Reggio Calabria, Nino Zimbalatti, dopo aver letto l’articolo pubblicato su StrettoWeb nella giornata di ieri, ha sollecitato il Comandante della Polizia Municipale Zucco ad accertare eventuali abusi per la “Fiera del Libro” che si trovava da diversi mesi sul Lungomare. La Polizia Municipale, infatti, è intervenuta subito evidenziando le irregolarità con sanzioni amministrative e pecuniarie e se ci saranno anche penali e ha disposto l’ordinanza di chiusura immediata che da subito è stata effettuata. Questo controllo è stato messo a segno dopo quello di ieri alle guide turistiche. Oggi, a margine della presentazione del programma dei festeggiamenti per Festa di Madonna, l’assessore ha spiegato alla stampa tutti i dettagli dell’operazione in una video-intervista:

