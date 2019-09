Reggio Calabria, asfaltano la strada senza riparare una perdita d’acqua: “c’è solo da piangere in questa città” [FOTO]

10 Settembre 2019 13:45

Reggio Calabria, la strada è stata asfaltata senza intervenire precedentemente alla riparazione della perdita d’acqua

Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato una segnalazione con la foto che pubblichiamo a corredo dell’articolo, che evidenzia come una strada di Reggio Calabria sia stata asfaltata senza prima intervenire e riparare una perdita d’acqua presente già sull’asfalto. Il lettore indignato afferma: “è stupefacente, la via del Seminario in Reggio Calabria finalmente viene asfaltata, peccato che il nuovo manto stradale viene fatto senza prima riparare la perdita preesistente sulla rete idrica. Prima che ciò avvenisse mi sono fermato sollecitando la squadra degli operai a riparare la perdita. Purtroppo la foto è abbastanza significativa. Fra qualche settimana il manto stradale salterà e ci ritroveremo con una buca ancora più grande. C’è da piangere”.

