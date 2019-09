Reggio Calabria, arriva l’autunno: stagione ideale per trovare lavoro in città con il Job Placement dell’Università [INFO e DETTAGLI]

25 Settembre 2019 11:42

Reggio Calabria, ad ottobre e novembre il Servizio Job Placement dell’Università Mediterranea per studenti laureandi e laureati

L’Autunno è la stagione ideale per chi vuole trovare lavoro: così il Servizio Job Placement dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, ha organizzato per studenti laureandi e laureati, una serie di laboratori, eventi e recruiting day in programma 9, 16, 23 e 29 ottobre e 6,7, 20 e 27 novembre per la ricerca di figure da inserire in aziende.

I Recruiting Day sono incontri con aziende che hanno posizioni lavorative o di stage aperte. E’ prevista una presentazione dell’azienda, l’illustrazione delle opportunità offerte e dei profili professionali richiesti, il rilascio del CV con il colloquio conoscitivo/di lavoro.

Ecco il programma completo con le specifiche e i dettagli delle aziende:

