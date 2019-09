Reggio Calabria: disposti gli arresti domiciliari per Domenico Giorgi

13 Settembre 2019 10:48

Reggio Calabria, la Corte d’Appello ha valutato che le esigenze cautelari possano essere adeguatamente soddisfatte con la misura degli arresti domiciliari

La Corte d’Appello di Reggio Calabria, prima sezione penale, ha disposto la sostituzione della misura cautelare in carcere con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari per Giorgi Domenico, giovane originario di San Luca ma residente in Benestare. È stata accolta l’istanza formulata dagli avvocati Alessandro Bavaro, del foro di Reggio Calabria e Femia Antonio, del foro di Locri, nella quale i predetti hanno evidenziato come le esigenze cautelari, malgrado due precedenti evasioni da parte del giovane, fossero da considerare estremamente affievolite all’esito dell’annullamento della Corte di Cassazione proprio sul trattamento sanzionatorio, prospettandone una ulteriore riduzione . Giorgi era stato condannato a 4 anni di reclusione e 12.000 euro di multa per detenzione di 100 g di cocaina a bordo della propria autovettura. La Corte reggina ha dunque valutato che le esigenze cautelari, seppur permanenti, possano essere adeguatamente soddisfatte con la misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, disponendo l’immediata scarcerazione di Giorgi.

Valuta questo articolo