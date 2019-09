Reggio Calabria: attivata un’App a Delianuova per le notizie in tempo reale della Protezione Civile

10 Settembre 2019 16:53

Reggio Calabria: attivata l’App “Librarisk”, un’applicazione che riporta in tempo reale, le notizie e gli aggiornamenti di protezione civile riguardanti il territorio di Delianuova

Nell’ambito dell’attività di aggiornamento del Piano di Protezione Civile Comunale, in corso di elaborazione, la Commissione Straordinaria di Delianuova ha inteso estendere, quale efficace misura di prevenzione, la condivisione generalizzata tra la popolazione delle informazioni di protezione civile. Tale attività – già avviata con la pubblicazione nell’home page del sito istituzionale del Comune delle informazioni inerenti i messaggi di allertamento emanati dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile – è stata ampliata dallo scorso 06 settembre, con l’attivazione dell’App “Librarisk”, una applicazione che riporta in tempo reale, le notizie e gli aggiornamenti di protezione civile riguardanti il territorio comunale. Lo strumento digitale sarà presto implementato con la pubblicazione del Piano Comunale di Protezione Civile aggiornato (non appena lo stesso verrà consegnato dalla ditta incaricata che lo sta predisponendo), completo di tutti gli elaborati tecnici e individuazione delle aree di interesse, con contenuti di estrema utilità ed immediatamente fruibili dai cittadini. I cittadini di Delianuova, e tutti coloro che abbiano interesse, sono invitati a scaricare sul proprio smart phone l’app Librarisk, con pochi semplici passaggi ed in maniera assolutamente gratuita, così da essere sempre aggiornati in merito agli avvenimenti di protezione civile interessanti il territorio e la popolazione del Comune.

