Reggio Calabria: Antonio Ranieri nuovo vertice della Direzione Marittima regionale

25 Settembre 2019 11:26

Il Contrammiraglio Giancarlo Russo lascia il posto al nuovo comandante dalla Direzione Marittima Antonio Ranieri

“Desidero evidenziare lo straordinario lavoro promosso dalla Direzione Marittima, brillantemente guidata dall’Ammiraglio Giancarlo Russo in questi anni. Dal suo insediamento nel giugno 2016 fino ad oggi, la Direzione Marittima grazie alla sua sapiente guida ha svolto con lungimiranza ed efficacia l’attivita’ di controllo e tutela delle aree costiere, mettendo in campo uomini e mezzi che costituiscono una risorsa fondamentale e imprescindibile per il nostro territorio“. Cosi’ il sindaco metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomata’ nel salutare il Contrammiraglio Giancarlo Russo, che il 27 settembre concludera’ la sua esperienza alla guida della Direzione marittima della Calabria e Basilicata tirrenica. Al suo posto arrivera’ il nuovo comandante Antonio Ranieri, gia’ in citta’ per iniziare il tradizionale giro di saluti prima dell’insediamento ufficiale. Per Ranieri si tratta di un ritorno in riva allo Stretto essendo reggino di nascita. Il Contrammiraglio Russo sara’ trasferito in Sicilia a Catania. “Con il completamento dei lavori dell’area di collegamento verso il Lungomare – ha sottolineato Falcomata’ incontrando i due ufficiali – la zona portuale assumera’ una valenza ancora piu’ centrale nei programmi di rigenerazione urbana pensati dall’amministrazione, di concerto con le stesse autorita’ marittime, anche nell’ottica di una fruizione turistica di quell’area“. (Dire)

