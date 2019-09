Reggio Calabria: l’Accademia di Belle Arti in supporto dell’Hospice Via delle Stelle

10 Settembre 2019 09:41

Reggio Calabria, l’ABARC è scesa in campo per la campagna di sensibilizzazione che sostiene l’Hospice Via delle Stelle che rischia la chiusura

L’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria sposa la campagna di sensibilizzazione promossa per l’Hospice “Via delle Stelle”. In questo momento di difficoltà, l’ABARC – rappresentata dal direttore uscente prof.ssa Maria Daniela Maisano e dal neoeletto prof. Francesco Scialò – ha deciso di impegnarsi concretamente con una serie di iniziative per riabilitare questa prestigiosa e necessaria struttura cittadina. L’Accademia si unisce alle molte istituzioni e associazioni sociali e culturali che stanno diffondendo, attraverso la loro rete di contatti, la raccolta fondi per l’acquisto di medicinali e macchinari. Il simbolo di questa lotta è una T-shirt – su cui campeggia la scritta: “Seconda stella a destra, questo è il cammino” – il cui costo è 10 euro. Studenti e docenti, con stand promozionali e altre iniziative, sono solidali nell’unire le loro forze creative per evitare la chiusura dell’hospice, un’importante risorsa reggina che offre un servizio fondamentale che garantisce la dignità dei pazienti e delle loro famiglie.

Valuta questo articolo