27 Settembre 2019 09:04

Reggio Calabria, al via le giornate di orientamento dell’Accademia di Belle Arti. Per due settimane – da martedì 1 a venerdì 4 e da lunedì 7 a venerdì 11 ottobre – la sede di via XXV luglio apre le porte ai nuovi iscritti, agli studenti e agli insegnanti

Al via le giornate di orientamento dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria. Per due settimane – da martedì 1 a venerdì 4 e da lunedì 7 a venerdì 11 ottobre – la sede di via XXV luglio apre le porte ai nuovi iscritti, agli studenti e agli insegnanti delle scuole di Reggio Calabria e di Messina e non solo. I docenti di tutte le Scuole dell’Accademia – Pittura, Scultura, Scenografia, Decorazione, Grafica d’Arte, Comunicazione e didattica dell’Arte, Fumetto e Illustrazione e Progettazione della Moda – presentano l’offerta formativa dell’A.A. 2019/2020. Visite guidate alle aule e ai laboratori, lezioni di presentazione dei corsi e degli stage formativi, workshop sulle prime esperienze lavorative degli ex-studenti, stand informativi con i docenti referenti dell’orientamento: un ricco programma di incontri per far conoscere l’offerta didattica, i servizi formativi e le opportunità lavorative dell’Accademia reggina orientando gli aspiranti studenti verso una scelta consapevole.

Tutte le mattine – dalle ore 10.30 alle 13.00 – il corpo docente presenta i corsi di primo e secondo livello con visite guidate ai laboratori e a tutti gli spazi dell’Accademia, dai laboratori di grafica, pittura, scultura e scenotecnica alla biblioteca “A. Frangipane” passando per la Pinacoteca d’arte contemporanea. Martedì 1° Ottobre alle ore 10.30, in apertura delle giornate di accoglienza, il Direttore Maria Daniela Maisano, i rappresentanti della Consulta degli studenti e dell’Ufficio Erasmus daranno il benvenuto in Aula Magna ai nuovi studenti presentando il programma degli incontri. A seguire, sarà inaugurata nella galleria dell’Accademia “FREE Contemporary Art” la mostra “PEOPLE – I luoghi sono persone” della fotografa Cetty Romeo con i testi dell’artista Ghislain Mayaud. La mostra sarà visitabile dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 19.00 Tutti i partecipanti sono invitati a partecipare con foto e video al racconto social delle giornate di accoglienza con gli hashtag #abarc e #abarcorientamento.

Le Giornale dell’Orientamento, clicca qui per gli orari

