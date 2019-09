Reggio Calabria, grande festa a Sinopoli Inferiore: la signora Anna spegne 104 candeline

22 Settembre 2019 11:05

Reggio Calabria: la signora “Annuzza” compie 104 anni, comunità di Sinopoli Inferiore in festa

Oggi è il compleanno della signora Anna Ciccone. La nonnina di Sinopoli Inferiore spegne 104 candeline. “Annuzza” è nata il 22 settembre 1915, ha vissuto i due grandi conflitti mondiali ed è testimone di quanto sia stata dura la ripresa del dopoguerra, soprattutto in un paese come Sinopoli, internato nella montagna e con un’ economia circoscritta. Lei gestiva una storica generi alimentari, ed il marito defunto era il proprietario di un palmento. Una vita fatta di fede e di sacrifici all’insegna del rispetto e dei sani principi (oggi in gran parte svaniti). Chiunque si trovi a passare davanti alla sua umile abitazione incontra il suo dolce sorriso di accoglienza. Quindi non ci resta che augurargli i migliori auguri per questo suo importante traguardo, e di continuare a farci compagnia raccontandoci il suo passato e la sua storia, e dei mutamenti che sono convenuti nel nostro paese. Tanti auguri per altri 100 anni da parte tutti i sinopolesi e dalla redazione di StrettoWeb!

Valuta questo articolo