Reggina-Vibonese, le formazioni ufficiali: fuori Corazza

22 Settembre 2019 16:40

Reggina e Vibonese sono pronte ad affrontarsi nello splendido scenario dello stadio Granillo, come noto non sarà della partita Denis

Tutto pronto allo stadio Granillo per il derby calabrese tra Reggina e Vibonese. Dopo il pari della formazione amaranto in quel di Bari, Toscano e soci cercano immediato riscatto nell’incontro odierno di fronte al pubblico amico. Come noto però, i derby sono sempre gare molto delicate, la Reggina dovrà fare molta attenzione all’avversaria che sbarcherà oggi al Granillo. Come noto il tecnico amaranto Toscano dovrà fare ancora a meno di Denis, alle prese con problemi muscolari, ed anche dell’esterno Rolando, il quale si è fermato per un affaticamento. Al suo posto ci sarà Garufo sulla corsia di destra, calciatore che ha ben figurato in questo avvio di campionato, dunque ampie garanzie per Toscano.

Reggina-Vibonese, le formazioni ufficiali

Reggina (3-5-2): Guarna; Loiacono, Bertoncini, Rossi; Garufo, Bianchi, De Rose, Bellomo, Rubin; Reginaldo, Doumbia. A disposizione: Farroni, Lofaro, Blondett, Bresciani, Gasparetto, Marchi, De Francesco, Paolucci, Rivas, Salandria, Sounas, Corazza. Allenatore: Toscano.

Vibonese (4-3-3): Greco; Ciotti, Redolfi, Malberti, Tito; Tumbarello, Petermann, Prezioso; Emmausso, Bernardotto, Bubas. A disposizione: Mengoni, Quaranta, Del Col, Rezzi, Allegretti, Berardi, Pugliese, Maniscalchi, Di Santo, Gualtieri. Allenatore: Modica.

Arbitro: Marco D’Ascano di Ancona (Alessandro Pacifico di Taranto e Marco Trinchieri di Milano).

