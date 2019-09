Reggina, querelle Tribuna Est: il dg amaranto Gianni fa il punto della situazione

6 Settembre 2019 21:20

Reggio Calabria: il direttore Andrea Gianni è intervenuto ai microfoni di Reggina Tv al termine della riunione con la Commissione provinciale per l’apertura della Tribuna Est

Riunione a Reggio Calabria della Commissione provinciale per l’apertura della Tribuna Est del Granillo. Alla fine dell’incontro il direttore generale degli amaranto, Andrea Gianni, ha fatto il punto ai microfoni di Reggina Tv. Il Dg ha detto: “è andata bene ma aspettiamo adesso il parere del Gos. Si dovrebbe andare verso l’apertura totale del primo e del terzo settore, mentre il secondo sarà riservato agli abbonati dovrebbe in quanto c’è un problema di numerazione dei seggiolini”. Gianni parla anche del Comune e dello Stadio: “noto disponibilità ed è opportuno da parte mia ringraziare l’assessore Muracae l’amministrazione. Stiamo cercando di risolvere tutti i problemi del Granillo: puntiamo alla riapertura della Curva Nord per dedicarla al sociale. Vorremmo che quella parte di stadio venga dedicata ai giovani, alle scuole ed al nostro settore giovanile”, conclude.

