Reggina-Vibonese, Toscano contento del successo: “una vittoria che è sintomo di maturità”

22 Settembre 2019 20:07

Reggina vittoriosa sulla Vibonese grazie ad una prestazione tosta, da squadra matura, una prova che è piaciuta a mister Toscano

La Reggina è riuscita a portare a casa altri tre punti. Al Granillo solo vittorie in questo avvio di stagione ed anche oggi contro la Vibonese è arrivato un successo grazie ad una prestazione solida e matura della squadra di mister Toscano, ancora imbattuta nel girone C e seconda in classifica dopo la Ternana, prossima avversaria nel turno infrasettimanale. La Reggina sta dimostrando d’essere una delle migliori squadre dell’intera Serie C e mister Toscano in conferenza stampa è parso contento del successo odierno: “ho detto ai ragazzi che è stata una bella partita, che ci dà maturità e convinzione, il tutto dopo il dispendio di Bari, gara giocata lunedì. I centrocampisti hanno pagato un po’ quell’affanno ma è stata una gara intelligente, abbiamo portato a casa il risultato sapendo che avremmo avuto un piccolo calo. Vittoria senza minima difficoltà. Doumbia? Problema di carattere muscolare ma non so se nello stesso punto dell’altra volta. Contro la Ternana sarà un altro esame di maturità, sarà una gara con risvolti importati a prescindere dal risultato. La prepareremo come al solito, anche se avremo solo due giorni per farlo. Oggi Bianchi e De Rose non avevano la gamba giusta ma lo avevo preventivato”.

Anche Ciccio Salandria ha parlato nel post gara contro la Vibonese, dopo la sua ottima prova: “non parliamo di calo, assolutamente, abbiamo portato a casa tre punti anche stasera giocando alla grande. Se meriterei più fiducia? Siamo una squadra importante, con tanti calciatori importanti in tutti i ruoli ed il mister ha difficoltà ogni settimana nel decidere. L’importante però è vincere indipendentemente da chi va in campo, vogliamo vincere, anche se è brutto stare in panchina e vorrei dare di più“.

Valuta questo articolo