Reggina da sballo, inizio campionato boom-boom: mai così bene da 25 anni, ed il precedente è di buon auspicio

23 Settembre 2019 11:42

La Reggina è l’unica squadra ancora imbattuta del girone C di serie C, dopo 5 giornate: per ritrovare un inizio così buono nella storia amaranto bisogna tornare indietro di 25 anni

Questa Reggina è da sballo! La squadra amaranto ha già fatto nuovamente innamorare il proprio pubblico con numeri eccezionali: gli abbonati sono saliti a 4.700, e il numero di spettatori sugli spalti del Granillo nelle prime tre gare della stagione è da record con 8.100 tifosi con la Cavese, 9.018 con il Bisceglie e 8.869 ieri con la Vibonese nonostante tutti i problemi e le limitazioni che lo stadio ha dovuto subire in quest’inizio stagione a causa dei ritardi del Comune. Soltanto in Serie A c’era più gente allo stadio. E, come sempre, è la squadra sul campo che mobilita l’interesse del pubblico: dopo 4 anni consecutivi in cui l’inizio del campionato era stato sempre negativo, con una sconfitta all’esordio e pochissimi punti nelle prime gare, stavolta l’avvio è stato più che brillante. Infatti la Reggina dopo 5 partite è seconda in classifica con 11 punti, soltanto una lunghezza di ritardo rispetto alla Ternana capolista, ma è soprattutto l’unica squadra dell’intero girone C a non aver mai perso neanche una partita, ed è anche con 12 reti il miglior attacco della categoria mentre con 3 gol subiti è la seconda miglior difesa, dopo il Potenza che di gol ne ha incassati soltanto due.

Per trovare una Reggina così forte in avvio di stagione bisogna tornare indietro di ben 25 anni: mai, infatti, nelle ultime 25 stagioni, la Reggina era rimasta imbattuta per 5 giornate. Il precedente record risaliva al primo storico anno di serie A quando nel 1999 la squadra amaranto rimaneva imbattuta per 4 giornate con Juventus-Reggina 1-1, Reggina-Fiorentina 2-2, Bologna-Reggina 0-1 e Reggina-Piacenza 1-0, andando poi a fermarsi a Perugia sconfitta 1-0 alla 5ª giornata, iniziando un tunnel negativo di 10 partite con 4 pareggi e 6 sconfitte. Ma parliamo di serie A.

Invece 25 anni fa la Reggina allenata da Giuliano Zoratti (stagione 1994-1995) con la squadra che avrebbe poi dominato il girone B di serie C1 andando a vincere con 10 punti di vantaggio sull’Avellino e conquistando la serie B, aveva iniziato proprio come quest’anno ha fatto Toscano: 3 vittorie e due pareggi nelle prime cinque, con Turris-Reggina 0-2, Reggina-Ischia 3-0, Atletico Catania-Reggina 1-1, Reggina-Empoli 3-2 e Nola-Reggina 0-0.

Il precedente, quindi, non è soltanto lontanissimo ma anche di buon auspicio.

