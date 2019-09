Reggina, entusiasmo alle stelle: “adesso apriamo anche la Curva Nord”

13 Settembre 2019 14:49

Reggina, il dg del club Gianni ha parlato della possibilità di avere a disposizione dei tifosi anche la Curva Nord chiusa da tempo

Il ritrovato entusiasmo creatosi attorno alla Reggina, sta facendo sì che sempre più tifosi amaranto si stiano recando allo stadio Granillo per assistere alle gare della squadra di Mimmo Toscano. 9000 i presenti in occasione della partita contro il Bisceglie, dato destinato a salire ancora in occasione dei big match contro squadre come Catania e Bari, oppure nei derby sentiti come quello contro il Catanzaro.

Insomma, lo spazio attualmente disponibile al Granillo potrebbe non bastare, dunque la società amaranto sta provando in tutti i modi di forzare la mano per avere a disposizione anche la Curva Nord attualmente chiusa. Riaprirla entro la fine del girone d’andata sarà un’impresa probabilmente complessa, ma le ambizioni della Reggina lasciano presagire un futuro roseo, dunque per altre categorie sarà necessario avere la Nord fruibile, come confermato dal dg del club Gianni, il quale ai microfoni della Gazzetta del sud ha fatto il punto sulla questione: “Credo che entro la fine dell’anno possa essere aperto anche l’altro spicchio di Curva Nord, da Palazzo S. Giorgio faranno il possibile per renderla agibile, servono pochi interventi. Il pubblico? Non avevo dubbi potesse tornare così numeroso, merito del presidente Gallo che ha riacceso l’entusiasmo, prorogheremo la campagna abbonamenti fino alla fine del mese perchè puntiamo ad arrivare a 5000, avendo superato le difficoltà legate alla Gradinata“.

Gianni dunque si è detto possibilista in merito all’ipotesi di apertura della Curva Nord entro la fine della stagione, sempre più tifosi amaranto si potranno perciò recare al Granillo per supportare la squadra di Toscano che sinora si è districata al meglio in questo avvio di stagione. Sarebbe davvero ora di rivedere lo stadio amaranto ai fasti d’un tempo, la Nord chiusa e grigia potrebbe tornare a splendere.

Valuta questo articolo