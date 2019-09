Reggina-Cavese, Toscano soddisfatto dei suoi: “dobbiamo arrivare a giocare sempre così”

1 Settembre 2019 20:07

Reggina, Mimmo Toscano si gode la bella vittoria contro la Cavese, ma la testa adesso va già alla prossima gara contro il Bisceglie

Il tecnico della Reggina, Mimmo Toscano, ha parlato in conferenza stampa dopo la bella vittoria della sua squadra contro la Cavese. Un 5-1 che ha certamente soddisfatto il mister, convinto però che siano ancora dei margini di miglioramento in vista di gare più difficoltose che arriveranno di certo nel corso della stagione.

“Dobbiamo arrivare a giocare sempre così, anche e sappiamo che alcune squadre ci renderanno la vita difficile. Oggi per 65 minuti abbiamo fatto una grande gara, con l’organico che abbiamo e con i 5 cambi a disposizione dobbiamo provare ad aumentare questo minutaggio portandolo ad 80 minuti ad alta intensità. E’ cresciuta molto la squadra qualitativamente, sbagliando molto meno dal punto di vista tecnico, ma non paragoniamo a Francavilla, dato che lì le condizioni del campo erano particolari. In settimana abbiamo molto lavorato su aspetti tecnici e mentali, ho visto una squadra molto cresciuta. Se ci sono dei margini di miglioramento? Non tutto il gruppo è livellato dal punto di vista fisico e tattico, alcuni sono arrivati dopo, quindi il feeling può migliorare senz’altro. I margini di miglioramento ci sono, il gap dell’avere una squadra tutta nuova lo stiamo colmando ed oggi è lo specchio di come si stanno allenando i ragazzi. Abbiamo una squadra con 2 calciatori per ruolo di alto livello, di volta in volta sceglierò gli interpreti, ho 20 calciatori pronti a giocare dall’inizio ed a subentrare. Adesso però testa al Bisceglie”.

