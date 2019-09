Reggina-Cavese LIVE: Granillo vestito a festa per la prima casalinga della squadra di Toscano

1 Settembre 2019 16:53

Reggina-Cavese, l’esordio amaranto di fronte al pubblico amico del Granillo sarà senza German Denis al centro dell’attacco: la diretta della gara

La Reggina ha esordito nel campionato di Serie C pareggiando in casa della Virtus Francavilla col punteggio di 1-1. La squadra di Mimmo Toscano quest’oggi si trova a dover affrontare la temibile Cavese, squadra molto competitiva sopratutto nel pacchetto offensivo. La Reggina dovrà fare a meno di Denis per il mancato arrivo del transfer, ma anche di Doumbia, De Rose e dell’infortunato De Francesco, assenze pesanti sì, ma la rosa quest’anno è molto competitiva, dunque le alternative di spessore non mancano a Toscano.

Reggina: Guarna, Loiacono, Bertoncini, Rossi, Garufo, Salandria, Sounas, Bianchi, Bresciani, Corazza, Reginaldo. In panchina: Lofaro, Farroni, Marchi, Bellomo, Paolucci, Rolando, Rubin, Nemia, Bezzon, Gasparetto.

Cavese: Bisogno, Spaltro, Matino, Marzorati, Nunziante, Lulli, Castagna, Matera, Di Roberto, El Ouazni, Russotto. In panchina: Kucich, Polito, D’Ignazio, Favasuli, De Rosa, Marzupio, Addessi, Stranges, Rocchi, Galfano, Guadagno, Goh.

Reggina-Cavese LIVE

Gara iniziata, con la Reggina subito molto aggressiva sui portatori di palla della Cavese. Sembra esserci una novità tattica, con Sounas che si alza dietro le punte in fase di possesso e non da mezzala classica, dunque 3-4-1-2 per Toscano.

