Reggina-Cavese, le pagelle della gara: Reginaldo e Sounas il top, bene Salandria

Reggina-Cavese, le pagelle della gara vinta dalla squadra amaranto grazie ad un’ottima prestazione: Reginaldo tra i migliori della compagine di Toscano

Reggina eccellente questa sera al Granillo. La squadra di Mimmo Toscano doveva affrontare l’ostico ostacolo Cavese, gara subito importantissima dato il pareggio nella prima uscita contro la Virtus Francavilla. Ebbene, la squadra amaranto si è districata al meglio, nonostante le assenze pesanti di Denis, Doumbia, De Rose e De Francesco, sbrigando la pratica e portando a casa i primi tre punti della stagione in Serie C. Di seguito le pagelle dell’incontro, con diversi calciatori amaranto decisamente sopra la sufficienza.

Reggina

Guarna 6: poco impegnato quest’oggi al Granillo, sempre attento quando c’è stato bisogno di intervenire.

Loiacono 6,5: l’odierno capitano amaranto ha fatto il suo, all’interno di una gara nella quale la Reggina ha sofferto poco.

Bertoncini 6,5: impeccabile in fase difensiva, un po’ meno per quanto concerne il giro palla che ha volte è stato impreciso. Si può migliorare in questo, ma la sua prestazione resta molto buona.

Rossi 7: anche questa sera molto bene Rossi, calciatore che dà ampie certezze alla retroguardia. Marchi sv.

Garufo 7: anche nel caso di Garufo, notizie più che positive per Mimmo Toscano. Se l’esterno destro dovesse continuare a giocare su questi ottimi livelli, il ballottaggio con Rolando avrebbe un padrone assoluto. Rolando sv.

Salandria 7: che cuore! Piazzatosi davanti alla difesa, ha gestito alla grande la fase di pressione e quella di costruzione della Reggina, ottima la prova del numero 4 amaranto, pericolosissimi anche i suoi calci di punizione dai quali è scaturito anche il primo gol di Corazza.

Sounas 7,5: fa il bello ed il cattivo tempo in mezzo al campo, la rete del 4-1 è splendida. Paolucci sv.

Bianchi 7: gol e quantità in mezzo al campo, calciatore solido e concreto che dà certezze a Toscano.

Bresciani 7: dopo la prova opaca di Rubin a Francavilla, il tecnico Toscano ha deciso di affidargli la fascia sinistra, scelta rivelatasi corretta. Rubin: 6

Corazza 6,5: quando c’è da usare il fioretto mostra forse qualche lacuna, ma oggi ha decisamente fatto il suo, insaccando la rete del vantaggio con un preciso colpo di testa. L’arrivo di Denis lo farà retrocedere nelle gerarchie di Toscano. Bellomo: 7

Reginaldo 7,5: la sua qualità è imprescindibile per la formazione amaranto, sale l’attesa per poterlo vedere al fianco del Tanque nelle prossime uscite. Anche oggi prestazione di spessore del brasiliano. Fantastico anche il suo assist a Sounas per il 4-1.

In panchina: Lofaro, Farroni, Nemia, Bezzon, Gasparetto.

Cavese: Bisogno, Spaltro (D’Ignazio), Matino, Marzorati, Nunziante, Lulli, Castagna (Favasuli), Matera, Di Roberto (Addessi), El Ouazni (De Rosa), Russotto. In panchina: Kucich, Polito, Marzupio, Stranges, Rocchi, Galfano, Guadagno, Goh.

