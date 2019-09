Reggina-Cavese, le formazioni ufficiali della gara: Denis out

1 Settembre 2019 16:40

Reggina-Cavese sta per iniziare nello splendido scenario dello stadio Granillo di Reggio Calabria, ecco le formazioni scelte dai due allenatori

La Reggina è pronta all’esordio in campionato di fronte al pubblico amico. Atteso un nutrito numero di tifosi amaranto al Granillo per la gara contro la Cavese, la seconda di campionato dopo il pareggio sul campo della Virtus Francavilla della prima giornata di Serie C. Il tecnico amaranto Toscano dovrà fare a meno di Denis a causa del mancato arrivo del Transfer dal Perù, dunque spazio a Reginaldo e Corazza in attacco. Di seguito le formazioni ufficiali della gara.

Reggina: Guarna, Loiacono, Bertoncini, Rossi, Garufo, Salandria, Sounas, Bianchi, Bresciani, Corazza, Reginaldo. In panchina: Lofaro, Farroni, Marchi, Bellomo, Paolucci, Rolando, Rubin, Nemia, Bezzon, Gasparetto.

Cavese: Bisogno, Spaltro, Matino, Marzorati, Nunziante, Lulli, Castagna, Matera, Di Roberto, El Ouazni, Russotto. In panchina: Kucich, Polito, D’Ignazio, Favasuli, De Rosa, Marzupio, Addessi, Stranges, Rocchi, Galfano, Guadagno, Goh.

