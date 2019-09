Reggina-Catania, tweet ironico di Luca Gallo: “e puru per chi stannu vi salammu”

29 Settembre 2019 22:32

Reggina-Catania, Luca Gallo raggiante dopo la vittoria degli amaranto che consolida il secondo posto in classifica

E’ molto contento il presidente della Reggina, Luca Gallo, dopo la vittoria degli amaranto contro il Catania. In un tweet ironico e completamente in dialetto reggino ha affermato: “e puru per chi stannu vi salammu”.

