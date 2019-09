Reggina-Catania, sarà un Granillo da urlo per il big match: per gli amaranto Denis parte dalla panchina [INFO e FORMAZIONE]

28 Settembre 2019 19:18

Reggina-Catania, sale la febbre per la partita di domani al Granillo: attesi 10.000 spettatori. Denis ancora una volta in panchina

Oltre 4.000 biglietti già venduti e 4.800 abbonati: sugli spalti del Granillo ci sono già virtualmente quasi 9.000 spettatori per il big match del girone C di serie C, Reggina-Catania, in programma per le ore 15:00 di domani pomeriggio per la 7ª giornata di campionato. Sarà possibile acquistare i biglietti fino al fischio d’inizio: ecco perchè con ogni probabilità, nonostante l’assenza dei tifosi ospiti, sugli spalti dello stadio reggino ci saranno oltre 10.000 supporters amaranto. Intanto Mimmo Toscano ha già le idee chiare per la formazione che schiererà in campo per sfidare gli etnei: aavanti a Guarna è ballottaggio tra Blondett e Marchi per sostituire Bertoncini, ma con l’ex Cosenza in forte vantaggio. In difesa ci saranno quindi intorno a Blondett, i soliti Loiacono e Rossi. A centrocampo vedremo Garufo, Bianchi, De Rose, Sounas e Bresciani, mentre in attacco Reginaldo e Corazza. Denis, quindi, partirà ancora una volta dalla panchina dove torna tra i convocati dopo l’infortunio che l’ha fermato nelle scorse settimane. L’unico altro attaccante a disposizione di Toscano è Bellomo.

In classifica, Reggina e Catania sono entrambe al terzo posto con 12 punti, dietro Ternana e Catanzaro in testa con 13 punti. In campo avremo anche una sfida nella sfida per la classifica marcatori che al momento vede Lodi in testa con 5 reti inseguito proprio dall’amaranto Corazza che è andato in gol 4 volte.

