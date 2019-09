Reggina-Catania 1-0: entusiasmo al Granillo per il big match di Serie C: Corazza stronca gli etnei [FOTO]

29 Settembre 2019 15:46

Reggina-Catania 1-0, grande entusiasmo al Granillo con 10.000 mila spettatori. Esordio di Denis nella vittoria contro i siciliani

Reggina-Catania 1-0- Grande entusiasmo sugli spalti del Granillo di Reggio Calabria per la sfida tra Reggina e Catania valevole per la 7ª giornata di campionato del Girone C di Serie C. La squadra di Toscano ha vinto meritatamente ed adesso è al secondo posto in classifica alle spalle della Ternana.

La Reggina vince: secondo posto in classifica

La Reggina vince meritatamente contro un Catania che ha fatto poco e si stabilizza al secondo posto in classifica.

Reggina: ultimi cambi per mister Toscano, esordio per Denis

Ultimi cambi per la Reggina: fuori Bellomo e dentro Denis, fuori Bresciani e dentro Gasparetto.

La Reggina cerca di chiudere la partita

Al 63′ la Reggina sfiora il raddoppio: Corazza ruba il tempo ad Esposito ma si fa murare da Furlan.

La Reggina spinge: Rivas sfiora il 2-0

La Reggina va vicino al raddoppio: Rivas da due passi si fa murare da Furlan in occasione di un calcio d’angolo.

Reggina: occasione per Bellomo

Occasione Reggina al 54′: tiro di destro di Bellomo su traversone dalla destra di Rivas, il portiere ospite respinge con i piedi.

La Reggina soffre, il Catania spinge

Il Catania spinge in questo inizio di secondo tempo creando due importanti occasioni da gol: Curiale da due passi dalla porta calcia sul fondo, tiro da fuori di Mazzarani con Guarna che para in due tempi.

Doppia sostituzione per il Catania

Doppio cambio per il Catania ad inizio ripresa: fuori Di Piazza e Pinto, in campo Curiale e Biondi.

Reggina-Catania: al via la seconda frazione

Ripresa al via tra Reggina e Catania: Rivas in campo e fuori Reginaldo

Reggina-Catania: al Granillo finisce il primo tempo

La Reggina finisce la prima frazione in vantaggio grazie al gol di Corazza al 2′. L’unica occasione da gol del Catania al 36′ con Mazzarani. Annullata una rete agli amaranto per un presunto fuorigioco.

Reggina-Catania: occasione per gli ospiti con Mazzarani

Occasione per il Catania: gran tiro di Mazzarani al 36′ e parata di Guarna. E’ la prima vera occasione degli ospiti

Reggina: annullato il raddoppio

Una Reggina pimpante sta mettendo alle corde il Catania: al 29′ l’arbitro annulla il raddoppio degli amaranto per un presunto fuorigioco.

Reggina-Catania: gli amaranto spingono, tensione tra le panchine

La Reggina è partita a tutta e punta a mettere ko il Catania. Tensione tra le panchine: i vari componenti sono venuti a contatto.

Reggina sfortunata: Garufo out

Reggina sfortunata e già dopo 5 minuti di gioco è costretta alla prima sostituzione: fuori Garufo, problema muscolare per lui, in campo Rolando.

Reggina in vantaggio: gol del solito Corazza

Pronti e via e la Reggina passa in vantaggio con Corazza. Granillo in visibilio, Catania sorpreso. Cross di Garufo che mette in mezzo dove l’attaccante amaranto segna senza lasciare scampo al portiere ospite.

Reggina-Catania: sugli spalti 10.000 spettatori

La Reggina in maglia amaranto, Catania in bianco: spettacolo al Granillo con 10.000 mila tifosi entusiasti.

Reggina-Catania, le formazioni ufficiali

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Blondett, Rossi; Garufo, Bianchi, De Rose, Bresciani; Bellomo; Reginaldo, Corazza. A disposizione: Farroni, Lofaro, Gasparetto, Marchi, Rolando, Rubin, De Francesco, Paolucci, Rivas, Salandria, Sounas, Denis. Allenatore: Toscano.

Catania (4-3-3): Furlan; Calapai, Mbende, Silvestri, Pinto; Rizzo, Lodi, Welbeck-Maseko; Mazzarani, Di Piazza, Di Molfetta. A disposizione: Martinez, Della Valle, Biondi, Esposito, Noce, Dall’Oglio, Llama, Catania, Curiale, Distefano, Rossetti. Allenatore: Camplone.

Arbitro: Francesco Meraviglia di Pistoia (Simone Teodori di Fermo e Giacomo Pompei Poentini di Pesaro).

