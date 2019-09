Reggina-Catania: le formazioni ufficiali, Denis parte dalla panchina

29 Settembre 2019 13:59

Reggina e Catania sono pronte ad affrontarsi allo stadio Granillo di Reggio Calabria nella 7ª giornata di campionato del Girone C di Serie C, ecco le formazioni ufficiali

Tutto pronto allo stadio Granillo di Reggio Calabria per il big match della 7ª giornata di campionato del Girone C di Serie C tra Reggina e Catania con calcio di inizio alle 15:00. In classifica, gli amaranto ed i siciliani sono entrambe al terzo posto con 12 punti, dietro Ternana e Catanzaro in testa con 13 punti.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Blondett, Rossi; Garufo, Bianchi, De Rose, Bresciani; Bellomo; Reginaldo, Corazza. A disposizione: Farroni, Lofaro, Gasparetto, Marchi, Rolando, Rubin, De Francesco, Paolucci, Rivas, Salandria, Sounas, Denis. Allenatore: Toscano.

Catania (4-3-3): Furlan; Calapai, Mbende, Silvestri, Pinto; Rizzo, Lodi, Welbeck-Maseko; Mazzarani, Di Piazza, Di Molfetta. A disposizione: Martinez, Della Valle, Biondi, Esposito, Noce, Dall’Oglio, Llama, Catania, Curiale, Distefano, Rossetti. Allenatore: Camplone.

Arbitro: Francesco Meraviglia di Pistoia (Simone Teodori di Fermo e Giacomo Pompei Poentini di Pesaro).

Valuta questo articolo