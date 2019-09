Reggina, la campagna abbonamenti spicca il volo: raggiunte le 4000 tessere

1 Settembre 2019 11:49

Reggina, 4000 tessere vendute dal club amaranto, tifosi in visibilio sopratutto dopo l’arrivo di German Denis

Reggina, la campagna abbonamenti amaranto ha subito un nuovo sussulto. Dopo l’arrivo di German Denis infatti, i tifosi della Reggina si sono riversati ad accaparrarsi una tessera per assistere alle gare casalinghe della squadra di Mimmo Toscano. Superato il numero di 4000 tessere vendute, un ottimo traguardo per quanto concerne la Serie C. L’auspicio ovviamente è che lo stadio Granillo possa essere gremito grazie anche ai singoli tagliandi che verranno venduti di volta in volta ad ogni gara. La società ha ampiamente fatto il proprio dovere sul mercato per rendere competitiva la squadra, adesso spazio al campo, con il supporto del Granillo che di certo non mancherà.

Valuta questo articolo