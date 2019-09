Reggina-Bisceglie, Toscano il perfezionista: “c’è da migliorare qualcosa”

8 Settembre 2019 18:01

Reggina-Bisceglie, Toscano si è presentato in conferenza stampa soddisfatto della prestazione dei suoi, ma qualcosa va migliorata

“C’è da migliorare qualcosa“. Mimmo Toscano ha esordito così quest’oggi in conferenza stampa, nonostante la vittoria netta della sua Reggina contro il Bisceglie. E’ chiaro, ed anche giusto, che il tecnico voglia tenere altissima la tensione in vista della gara che la squadra amaranto giocherà contro il Bari lunedì prossimo, bacchettando i suoi uomini anche per piccolissimi dettagli. “Nel primo tempo siamo arrivati bene negli ultimi metri di campo, ma bisognava occupare meglio l’area di rigore avversaria. Nel complesso ovviamente la squadra mi è piaciuta. Certe partite diventano facili solo se le affronti con la testa e atteggiamento giusti. Le mie scelte ? Vanno fatte con attenzione in base a diverse indicazioni, so di avere un gruppo importante a disposizione”.

Inevitabile che un occhio vada alla prossima partita, il big match contro il Bari che Toscano ha analizzato così: “step importante al di là di chi sia l’avversario che ci troveremo di fronte. Si può capire il proprio valore, indipendentemente dal risultato. Viene ad un punto del campionato che forse è troppo presto. Sarà una partita come le altre. Avrà difficoltà e dovremo affrontarle nel modo giusto”. Parole di rito insomma, sappiamo bene però che il Bari sarà una delle rivali della Reggina per la vetta della classifica. Alla conferenza stampa odierna ha preso parte anche Garufo, il migliore in campo oggi per gli amaranto: “certamente io sono per la prestazione mia e sopratutto per quella della squadra. Dopo il 5-1 con la Cavese era difficile rifare mentalmente un’altra grande partita. E’ stato un esame di maturità”.

