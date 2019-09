Reggina-Bisceglie, le formazioni ufficiali della gara: out Denis

8 Settembre 2019 13:58

Reggina-Bisceglie, Denis partirà dalla panchina nella gara odierna che la formazione amaranto giocherà di fronte ad un Granillo gremito

Serie C, tutto pronto per Reggina-Bisceglie, gara valida per la terza giornata di campionato. La squadra di mister Mimmo Toscano è chiamata a confermare l’ottima prestazione vista al Granillo contro la Cavese ed oggi a disposizione degli amaranto c’è anche il Tanque Denis (che partirà dalla panchina), acquisto di spessore della sessione estiva di calciomercato del patron Gallo. Rientrano tra i convocati De Rose e Doumbia, reduci rispettivamente da una squalifica e da un infortunio muscolare. Toscano ha optato per un avvicendamento a centrocampo, con Salandria che siederà in panchina quest’oggi nonostante la buona prova contro la Cavese.

Ecco la formazione ufficiale della Reggina: Guarna, Loiacono, Bertoncini, Marchi, Garufo, Bellomo, De Rose, Bianchi, Bresciani, Corazza Reginaldo. In panchina: Farroni, Salandria, Sounas, Denis, Doumbia, Nemia, Rossi, Blondett, Lofaro, Rolando, Paolucci, Rubin. La formazione del Bisceglie: Casadei, Tarantino, Zigrossi, Mastrippolito, Montero, Gatto, Refretraniaina, Piccinni, Ungaro, Ferrante, Zibert. In panchina: Borghetto, Diallo, Wilmots, Cavaliere, Cardamone, Abonkelet, Longo, Carrera, Spedeliere, Turi, Estoll, Manicone.

