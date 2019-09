Armao: “Per il rilancio della Sicilia servono investimenti, non il reddito di cittadinanza”

23 Settembre 2019 18:00

Il vicepresidente della Regione siciliana: “La Sicilia chiede investimenti produttivi, non trasferimenti clientelari a pioggia che, ricordando un vecchio detto cinese, forniscono a chi ha fame il pesce e non la canna da pesca”

“Solo l’impresa e gli investimenti possono far crescere la Sicilia. Non certo la spesa assistenziale e improduttiva del reddito di cittadinanza di cui, purtroppo la Sicilia, è la seconda percettrice per le gravi condizioni di disoccupazione. La Sicilia chiede investimenti produttivi non trasferimenti clientelari a pioggia che, ricordando un vecchio detto cinese, forniscono a chi ha fame il pesce e non la canna da pesca, che può renderlo autosufficiente“. È quanto ha dichiarato il vicepresidente della Regione siciliana Gaetano Armao durante il suo intervento al convegno del Ppe-Fi dal titolo ‘L’Italia e l’Europa che vogliamo’. Per l’assessore all’Economia in Sicilia: “Le imprese del Nord hanno una doppia convenienza all’incremento degli investimenti nel Mezzogiorno. Su cento euro investiti nel Sud, lo confermano i dati della Fondazione Banco di Napoli, circa il 50 per cento ritorna nel Nord per la fornitura di beni e servizi, quindi le imprese del Nord trarrebbero un tangibile beneficio in termini di fatturato diretto da un grande piano di investimenti. Peraltro, la ripresa economica del Mezzogiorno, consentendo la fuoriuscita da un tunnel recessivo, confermato da tutti gli istituti di ricerca economica, potrà avviare un percorso di riequilibrio e di recupero del crescente divario economico-sociale che negli anni delle politiche di austerità si è aggravato e rischia di spaccare un Paese già pesantemente diviso“.

