Reddito di Cittadinanza: coinvolti 2 milioni di persone, assegni medi di 518 euro

16 Settembre 2019

Sono stati circa 842.787 nuclei familiari a beneficiare del Reddito di Cittadinanza, oltre 2,214 milioni di persone che hanno potuto usufruire di un assegno di 518,36 euro. A fare il punto aggiornando i dati al 4 settembre scorso è l’Inps. Per quel che riguarda la pensione di cittadinanza, invece, ad accedere al beneficio sono stati 117.220 nuclei familiari pari a 133.512 persone coinvolte con un assegno ‘integrativo’ di 208,80 euro.

Catalfo: “i dati dell’Inps sul reddito di cittadinanza e la pensione di cittadinanza confermano che sono misure necessarie per il Paese”

“I dati dell’Inps sul reddito di cittadinanza e la pensione di cittadinanza confermano che sono misure necessarie per il Paese”. E’ quanto afferma il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo.

Reddito di Cittadinanza, M5S: “misura storica”

“I dati sul Reddito di cittadinanza dell’Osservatorio Inps confermano una tendenza molto positiva di questa misura storica di aiuto ai più deboli e di stimolo all’inserimento lavorativo: oltre 960mila domande accolte su un totale di quasi un milione e mezzo di domande presentate. Stiamo parlando di una platea di beneficiari di oltre 2,3 milioni di persone che mediamente ricevono un importo mensile di 481 euro. Un ottimo risultato per una battaglia che fieramente abbiamo portato avanti, sempre dalla parte dei cittadini”. Così in una nota i deputati del Movimento 5 Stelle in commissione Lavoro alla Camera.

