29 Settembre 2019 19:35

Concluso il raduno degli alpini a Cosenza, Occhiuto: “città orgogliosa e onorata, una fortuna avervi qui”

Cosenza ha ospitato per tre giorni il raduno del 4° raggruppamento Centro Sud e Isole, promosso dalla sezione di Napoli Campania Calabria dell’associazione e sostenuto dall’Amministrazione comunale, con in testa il sindaco, Mario Occhiuto, e l’assessore Francesco Caruso, “che ha seguito passo dopo passo – è detto in una nota dell’ufficio stampa del Comune – le diverse fasi organizzative, con il supporto importante e significativo del Gruppo alpini di Cosenza e Castrovillari”. “Altrettanto importante – si aggiunge – l’apporto dell’assessore alla Scuola, Matilde Lanzino, presente insieme al sindaco Occhiuto ed all’assessore Caruso alla sfilata conclusiva”. “La città di Cosenza – ha detto Occhiuto – è orgogliosa e onorata di aver ospitato il raduno degli alpini. Lo stare insieme e lo spirito di accoglienza sono da sempre caratteristiche significative della nostra città. Avete dato molto alla nostra città ed è stata una fortuna avervi qui”.

