Punto nascita di Sant’Agata Militello, escluse le parti sociali. Uil-Fpl ironica: “viva la democrazia”

30 Settembre 2019 22:24

Uil-Fpl: “il sindaco di S. Agata Militello ha indetto la Conferenza dei Sindaci del distretto sanitario per dibattere la grave questione del Punto Nascita del P.O. di S.Agata Militello, escludendo, inspiegabilmente, le parti sociali”

“Il sindaco di S. Agata Militello, sen. Bruno Mancuso, ha indetto per la giornata del 2 ottobre prossimo la Conferenza dei Sindaci del distretto sanitario per dibattere la grave questione del Punto Nascita del P.O. di S.Agata Militello, escludendo, inspiegabilmente, le parti sociali, specie la Uil-Fpl che si è fortemente spesa per garantire il diritto alla salute delle future mamme dell’area dei Nebrodi”. Lo denunciano in una nota Pippo Calapai e Mario Macrì, rispettivamente segretario generale e coordinatore area Medica della Uil-Fpl Messina. “Auspichiamo che il sindaco capofila non abbia convocato le parti sociali solo per mera dimenticanza e che provveda urgentemente in merito, onde permettere alle parti sociali di esprimere, su una problematica così importante, le proprie valutazioni”, concludono i sindacalisti nel documento per la stampa.

