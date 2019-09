“Priscilla la regina del deserto”, tra i musical più imponenti e spettacolari al mondo al Palacalafiore di Reggio Calabria

9 Settembre 2019 15:13

Il Musical “Priscilla la Regine del Deserto”, lo spettacolo dei record in tutto il mondo, arriva con il suo gigantesco allestimento al Palacalafiore di Reggio Calabria

Lo straordinario Musical “Priscilla la Regine del Deserto”, lo spettacolo dei record in tutto il mondo, arriva con il suo gigantesco allestimento e con la produzione originale, la più imponente mai realizzata per un Musical, in Prima Assoluta in Calabria al Palacalafiore di Reggio nei giorni venerdì 6 e sabato 7 dicembre 2019, unica tappa per Calabria e Sicilia, con due spettacoli mattutini alle ore 10.00 esclusivamente per le Scuole e due spettacoli serali per tutti alle ore 21.00. La stessa produzione, alle ore 17 di sabato 7 dicembre, rappresenterà anche il divertentissimo musical per bambini e ragazzi “Geronimo Stilton”. “Fatti di Musica”, il festival del miglior live d’autore diretto da Ruggero Pegna giunto alla 33esima edizione, prosegue così ad inserire nel suo ricco programma grandi Musical e Opere Musicali, con repliche serali, ma anche con repliche mattutine rivolte al pubblico scolastico. Dopo aver presentato con successo Notre Dame De Paris, Romeo & Giulietta Ama e cambia il mondo, i Promessi Sposi, Francesco de Paula, la Divina Commedia, We weill rock you e molti altri, ora è in arrivo arriva un altro musical davvero grandioso, Priscilla la Regina del Deserto, talmente imponente da poter trovare ospitalità solo nel palasport reggino. Un musical sfavillante e da sogno, con oltre 500 magnifici costumi, una strepitosa sceneggiatura ed una colonna sonora da brividi che include 25 intramontabili successi internazionali, tra cui “I Will Survive”; “Finally”; “It’s Raining Men” e “Go West”. Di livello internazionale tutte le firme, con gli autori Stephan Elliot e Allan Scott, la regia di Simon Phillips, le coreografie di Ross Coleman e Andrew Hallsworth, la direzione musicale di Stephen “Spud” Murphy, le scenografie di Brian Thompson, il disegno luci di Nick Schlieper, i costumi di Tim Chappel e Lizzy Gardiner e numerosi altri nomi di prestigio. Il direttore della versione italaiana è Matteo Gastaldo.

“E’ un’occasione unica, imperdibile e irripetibile in Calabria per assistere ad uno degli spettacoli più straordinari mai prodotti. Per i ragazzi sarà certamente un’esperienza indimenticabile!”, afferma Pegna annunciando l’evento. Tratto dall’omonimo film cult “Le Avventure di Priscilla La Regina del Deserto”, vincitore di un Premio Oscar e del Grand Prix Du Publique al Festival di Cannes, Priscilla è una travolgente avventura di tre amici che, a bordo di un vecchio bus rosa soprannominato Priscilla, partono per un viaggio attraverso il deserto australiano alla ricerca di amore e amicizia, finendo per trovare molto di più di quanto avessero mai immaginato! Uno spettacolo dai forti e più che mai attuali contenuti e messaggi antirazzismo verso ogni tipo di diversità: “Non importa di che sesso, razza o religione tu sia, l’amore trionferà sempre, su qualsiasi cosa!”. Priscilla Queen Of The Desert the Musical è il musical di maggior successo di tutti i tempi, già visto da circa dieci milioni di spettatori. Per gli spettacoli mattutini delle ore 10.00, riservati esclusivamente alle Scuole, il prezzo è di euro 14,50 a studente, oltre alla gratuità per un docente ogni 15 studenti. Tutte le scuole interessate devono inviare le schede ricevute ai seguenti indirizzi di posta elettronica: info@ruggeropegna.it e segreteria@ruggeropegna.it. Qualora non le avessero ricevute, possono richiederle ai seguenti numeri telefonici: 0968441888, 3484504430, 347549404, utili per ogni informazione. Per gli spettacoli della sera e per il pubblico non scolastico i biglietti sono regolarmente in vendita su ticketone e nei punti Ticketone. Anche per la replica pomeridiana di sabato 7 dicembre del musical “Geronimo Stilton”, per le scuole interessate sarà possibile ottenere le stesse menzionate condizioni. Tutte le informazioni sono anche reperibili al sito di Ruggero Pegna. L’evento ha il Patrocinio della Città di Reggio Calabria, nel quadro del protocollo d’intesa tra “Fatti di Musica” e “Alziamo il Sipario Festival” del Comune di Reggio (Settore Cultura e Turismo), entrambi riconosciuti dall’ Assessorato Regionale alla Cultura e al Turismo “Grandi Festival Internazionali Storicizzati” per la “Valorizzazione del sistema dei beni culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria”.

