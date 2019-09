Reggio Calabria: i primi 10 anni della palestra Wellness, grande festa tra sorrisi, retroscena ed un pizzico di emozione [FOTO e VIDEO]

27 Settembre 2019 13:13

Reggio Calabria, grande festa per il Centro Wellness: sono trascorsi i primi 10 anni di un’avventura nata dalla passione di tre ragazzi con voglia di emergere

L’A.S.D. Centro Wellness palestre ha festeggiato presso la sua sede a Reggio Calabria, i 10 anni di attività.

Un tripudio di sorrisi e di emozioni a testimonianza di questi anni vissuti nella condivisione e convinzione che lo sport fa bene al corpo ma soprattutto all’anima. Presente l’ASI Ente di promozione sportiva al quale il Centro Wellness è affiliata nella figura del suo Presidente Regionale Giuseppe Melissi e del suo Presidente Provinciale Fabio Gatto. Presenti anche altre Associazioni con le quali negli anni si è stretto un bellissimo rapporto di amicizia e collaborazione, la Lumaka insieme a Luca Laganà ed il suo gruppo di ragazzi, Special Olympics Team Calabria con il suo Direttore Regionale Luisa Elitro e Demetrio Rosace in rappresentanza degli atleti, Parent Project un’Associazione conosciuta lo scorso anno che si occupa di Distrofia muscolare di Duchenne. Il Centro Wellness è una bellissima realtà che opera sul territorio reggino, tre i soci fondatori Filangieri Giuseppe, Ignazio Vitetta e Francesco Morabito che 10 anni fa hanno creduto in questo sogno e hanno iniziato la loro avventura. Una grande famiglia, un team che mette a disposizione di tutti la propria passione e le proprie competenze. Valentina Adamo, Anna Vitetta, Fabio Falcomatà, Gabriel Ungureanu, Teresa Messineo, Valentina Cogliandro, Aldo Bagnato, Katia Malara, Antonio e Rosamaria sono sempre pronti ad accogliere tutti con un sorriso.

La giornata di ieri è stata ricca di emozioni, la palestra ha deciso di festeggiare i 10 anni nel miglior modo possibile, festa in grande all’interno dei locali, presenti i soci che hanno emozionato tutti svelando tutti i retroscena sull’inizio della loro avventura con l’obiettivo di proiettarsi al futuro e togliersi nuove importanti soddisfazioni. Non sono mancati i momenti di divertimento tra battute e scherzi, così come non sono mancati i momenti di emozione al momento dei ringraziamenti. Ai microfoni di StrettoWeb ha parlato l’istruttore della palestra Ignazio: “ringrazio il nostro staff e tutti i nostri partner, grazie ai miei soci, i miei compagni di avventura, i migliori che mi potessero capitare, non li cambierei con nessuno al mondo. Sono stati 10 anni intensi, pieni di emozioni e di nuove avventure, di sorrisi e di sfide ogni giorno da affrontare e sempre nuove e che mi sono servite per crescere anche personalmente. Spero in altri 10 anni come questi, spero in 10 anni di successi e di gioie, sempre al fianco dei miei ragazzi che non smettono un attimo di seguirmi”.

Emozionato anche il compagno di avventura, Giuseppe: “ringrazio tutti per essere venuti, molti di voi sono con noi da 10 anni ed anche di più, speriamo di trascorrerne altrettanti insieme, per noi siete una famiglia, speriamo di vedervi sempre così sorridenti”. In alto la fotogallery con tutte le immagini della serata.

