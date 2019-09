Prima amichevole per la Pallacanestro Viola: vittoria per i neroarancio

11 Settembre 2019 22:46

Finisce con il punteggio aggregato di 85-55 la prima amichevole stagionale, che sorride alla Pallacanestro Viola. Contro la Vis di coach D’Arrigo, i neroarancio forniscono un’ottima prova contro una squadra competitiva e tonica, composta da giovani dinamici. Al Palabotteghelle, i padroni di casa sono privi del big James Warwick, mentre coach Paolo Moretti ha tenuto a riposo il giovane lettone Davids Ozolins. 11 a 18, 14 a 23 e 6 a 23 il punteggio dei primi 3/4, tutti a favore della Viola. Ottima l’ultima frazione per la Vis: i ragazzi in maglia bianco amaranto si affermano per 24 a 21.

