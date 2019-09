Previsioni Meteo, il maltempo si sposta in Calabria e Sicilia [DETTAGLI]

3 Settembre 2019 16:38

Meteo, il punto della situazione sull’Italia e le previsioni per le prossime ore: forti piogge e temporali al Sud, Calabria e Sicilia le Regioni più colpite

Con l’inizio di Settembre, sull’Italia le condizioni meteo hanno subito assunto connotati tipicamente autunnali: le temperature sono diminuite al punto che il gran caldo dell’estate sembra già un lontano ricordo. Oltre al fresco, è arrivato anche il maltempo che negli ultimi giorni ha colpito gran parte del Paese con forti piogge, intensi temporali e svariati danni sul territorio. Nelle prossime ore i fenomeni meteo più estremi si concentreranno al Sud: in modo particolare oggi pomeriggio avremo temporali sparsi su gran parte del Centro/Sud mentre domani, Mercoledì 4 Settembre, piogge e temporali si concentreranno all’estremo Sud, in Calabria e Sicilia. E’ elevato il rischio di intensi nubifragi soprattutto nella fascia jonica calabrese e nella Sicilia tirrenica. Le temperature diminuiranno ulteriormente, mentre al Centro/Nord tornerà il sole e a Roma la temperatura risalirà fino a +30°C. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

