6 Settembre 2019 21:54

La vittima si trovava su un dirupo in riva al mare in Sardegna e stava scattando alcune fotografie quando ha perso il controllo ed è precipitato

Un uomo è morto in Sardegna, a S’Archittu, cadendo da una scogliera mentre faceva una foto. La vittima, infatti, ha perso il controllo precipitando di alcuni metri: per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto i vigili del fuoco ed i soccorritori.

Foto di repertorio

