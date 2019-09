Poste italiane: annullo filatelico per il raduno degli alpini a Cosenza

23 Settembre 2019 16:35

Poste italiane attiverà un annullo filatelico recante la dicitura “Raduno A.N.A. IV Raggruppamento Centro Sud e Isole 28.9.2019 – 87100 Cosenza Veneto”

In occasione del raduno dell’Associazione nazionale Alpini, in programma dal 27 al 29 settembre a Cosenza, Poste italiane attiverà un annullo filatelico recante la dicitura “Raduno A.N.A. IV Raggruppamento Centro Sud e Isole 28.9.2019 – 87100 Cosenza Veneto”.

In particolare nella giornata del 28 settembre, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, in Piazza XI Settembre verrà allestito uno stand dove sarà possibile timbrare le corrispondenze presentate con l’annullo speciale, richiesto dall’Associazione nazionale Alpini, sezione di Napoli. Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane S.p.A. / Filiale di Cosenza / Servizio Commerciale / Filatelia Via V. Veneto, 59 – 87100 Cosenza.

