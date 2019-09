Ponte sullo Stretto, Landini: “costruirlo non è una grande idea”

17 Settembre 2019 12:37

Ponte sullo Stretto, le parole di Maurizio Landini segretario generale nazionale della Cgil

“Bisogna avere un piano generale, perche’ avere un Ponte su cui non passa nulla perche’ non costruisci niente o dove non ci sono altre infrastrutture, non mi pare una grande idea“. A dirlo Maurizio Landini segretario generale nazionale della Cgil, durante il convegno organizzato a Messina dal sindacato dal titolo “Creare nuovo lavoro e sviluppo nel territorio e bloccare la fuga dei giovani”. “Noi abbiamo bisogno invece – prosegue Landini – di un piano straordinario complessivo: l’Italia e’ una grande penisola al centro del Mediterraneo. Quindi il punto e’ se l’Italia puo’ diventare per l’Europa e il Mediterraneo una piattaforma logistica, ma anche turistica e culturale. Quindi credo che prima di discutere di quali grandi opere bisogna avere un’idea precisa di quello che noi vogliamo sia L’Europa, l’Italia e il Mediterraneo nei prossimi 15-20anni e da un certo punto di vista dobbiamo pensare a quello che e’ utile per rilanciare il paese avendo cura del territorio e rispetto dell’ambiente“.

