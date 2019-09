18 Settembre 2019 09:36

Blitz della polizia contro le tv pirata, coinvolti circa 5 milioni di utenti per un volume di affari stimato di oltre 2 milioni di euro al mese

E’ in corso un blitz internazionale della Polizia, coordinata dalla Procura di Roma e, a livello internazionale, dalle Agenzie europee Eurojust ed Europol. L’operazione mira a smantellare e oscurare il fenomeno delle Iptv, sistema che, convertendo il segnale analogico della paytv, lo trasforma illegalmente in segnale web-digitale. I numeri complessivi: coinvolti circa 5 milioni di utenti solo in Italia per un volume di affari stimato di oltre 2 milioni di euro al mese.

