15 Settembre 2019 17:40

Platì, il Movimento Liberi di Ricominciare augura buon anno scolastico agli studenti con le “nuove strutture sportive, frutto di un’azione amministrativa improntata sui giovani”

“Cari studenti, domani 16 settembre inizierà il nuovo anno scolastico, per molti è il primo anno di ogni ordine e grado e questi saranno sicuramente i più emozionati; Studiate ragazzi perché voi siete il Futuro di Platì , solo attraverso la Cultura ci può essere il riscatto della nostra comunità , unitamente alla consapevolezza di un domani migliore,perché lo studio apre le menti e illumina la vita di nuove speranze”, è quanto scrive in una nota il dott. Rosario Sergi, già sindaco di Platì, del Movimento Liberi di Ricominciare. “La scuola è un luogo aperto a tutti, rappresenta un elemento fondamentale della nostra Democrazia per la crescita e la formazione dei Cittadini, da cui nascerà la classe Dirigente che Governerà nel prossimo Futuro questo Nostro Paese. Non Ci possiamo dimenticare di Voi e per voi abbiamo lavorato per darvi le strutture sportive, che per tanto tempo avete agognato (Palestra Scuola Elementare, riammodernamento Campetto Calcetto Arsanello a Platì Centro, pista centro metri piani Salto in lungo e percorso Running a Cirella , siete stati al centro del nostro operato, la nostra azione amministrativa è partita da Voi per arrivare a Voi ,dandovi priorità, perché rappresenterete gli uomini e le donne della Platì radiosa del Futuro. Ringraziamo tutti coloro che daranno il loro contributo alla vostra crescita Culturale, il Dirigente Scolastico Prof. Sebastiano Natoli, il corpo docente e non docente della scuola, in quanto essi vi accompagneranno in questo cammino meraviglioso , lavorando alacremente alla vostra formazione. Sia la Cultura capace di guidarvi verso la strada maestra del Vostro Futuro. Buon lavoro e studio a tutti Voi”, conclude.

