Piccolo incidente per il Pontefice: Papa Francesco rimane bloccato in ascensore, salvato dai Vigili del Fuoco

1 Settembre 2019 12:49

Il Papa resta bloccato in ascensore per 25 minuti. Lo ha raccontato lo stesso pontefice davanti ai fedeli che lo attendevano a Piazza San Pietro

Il consueto Angelus della domenica stamattina è iniziato in ritardo per un singolare imprevisto: Papa Francesco è rimasto bloccato in ascensore. Lo ha raccontato lo stesso pontefice davanti ai fedeli che lo attendevano a Piazza San Pietro.”Devo scusarmi per il ritardo, sono rimasto chiuso nell’ascensore 25 minuti, per un calo di tensione – ha detto Francesco rivolgendosi ai fedeli – Sono venuti i Vigili del Fuoco e dopo 25 minuti l’ascensore è riuscito a ripartire. Ringrazio i Vigili del Fuoco. Facciamogli un applauso“.

