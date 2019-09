PD: a Taurianova prende il via la campagna straordinaria di tesseramento

21 Settembre 2019 14:54

Al via la campagna tesseramento PD: nominato il nuovo Coordinatore del Circolo di Taurianova

Raccogliendo l’appello del Segretario nazionale Nicola Zingaretti, il quale in conclusione della Festa nazionale dell’Unità ha chiesto di avviare una campagna straordinaria di tesseramento, la sezione del Pd di Taurianova ha organizzato per domenica 22 e sabato 28 settembre due giornate in Piazza Italia, dalle ore 18 alle ore 20, dedicate proprio a tale scopo. Oltre a questi due appuntamenti, gli interessati potranno iscriversi o rinnovare la loro iscrizione al Pd anche il 26 settembre ed il 3 ottobre, dalle 18.30 alle 20, presso la sede taurianovese del partito sita in Via Montegrappa 34.

Inoltre il Coordinatore Pd dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria Giovanni Puccio ha nominato il 17 settembre quale nuovo Coordinatore del Circolo Pd “Walter Schepis” di Taurianova la Capogruppo Maria Teresa Gerace, detta Mesa. La Gerace, che subentra a Salvatore Spinelli – il quale ha coordinato il partito per quasi due anni e mezzo e che si è visto costretto a dare le sue dimissioni a causa di improrogabili impegni di natura familiare e lavorativi, ma che comunque rimarrà all’interno del Circolo ribadendo così il suo impegno e la sua appartenenza all’interno del Partito Democratico – si occuperà della gestione politica-organizzativa del Circolo nell’attuale fase transitoria che si concluderà con la celebrazione del locale Congresso.

