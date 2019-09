A Parigi il Congresso Europeo di Cardiologia

1 Settembre 2019 19:16

Domani si svolgerà a Parigi la riunione dello Steering Committee dello studio BLITZ-AF Cancer, ideato e condotto dal prof. Michele Gulizia, Presidente della Fondazione per il Tuo cuore di ANMCO e Direttore della Cardiologia dell’ospedale Garibaldi-Nesima di Catania

Nel contesto delle molteplici attività scientifiche che si svolgeranno in occasione del Congresso Europeo di Cardiologia ESC a Parigi, il 2 settembre si svolgerà la riunione dello Steering Committee dello studio BLITZ-AF Cancer, ideato e condotto dal prof. Michele Gulizia, Presidente della Fondazione per il Tuo cuore di ANMCO e Direttore della Cardiologia dell’ospedale Garibaldi-Nesima di Catania. “Lo studio BLITZ-AF Cancer – afferma il prof. Gulizia – è uno studio osservazionale su pazienti con Fibrillazione Atriale e Cancro, volto a valutare il profilo clinico e l’uso della terapia anticoagulante in presenza di entrambe queste patologie, in un contesto di reale pratica clinica. Dal momento che i pazienti con neoplasia sono spesso esclusi dai trial clinici, le informazioni sull’utilizzo dei trattamenti anticoagulanti e sugli eventi di questi pazienti sono scarse. Raccogliere informazioni attraverso un registro osservazionale può migliorare la conoscenza sulla gestione di questa tipologia di pazienti ad elevato rischio. In letteratura, purtroppo, non sono disponibili dati epidemiologici affidabili su questo tipo di popolazione, per questo motivo in questo studio arruoleremo un campione di 1500 pazienti in 6 nazioni europee (Italia, Belgio, Irlanda, Olanda, Portogallo e Spagna), per definire la frequenza degli eventi a 12 mesi (ictus, eventi embolici sistemici, sanguinamenti maggiori e morte cardiovascolare). L’Italia rappresenta il Paese capofila per la sua elevata competenza nel campo della Cardioncologia e l’arruolamento dei pazienti è già iniziato il 26 giugno scorso con il primo paziente a Catania presso l’ARNAS Garibaldi.

