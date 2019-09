Paolo Chillè, il tumore e la speranza di curarsi in California: Messina si mobilita per la raccolta fondi

26 Settembre 2019 18:42

Messina si mobilita: domenica a Villa Dante una raccolta fondi. Paolo Chillè a breve si recherà presso il Sarcoma Oncology research center in California

Si è svolta presso la sede della III circoscrizione, la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa “Tutti siamo Paolo” dedicata al giovane messinese di 28 anni affetto da sarcoma fibromixoide e ritenuto inoperabile in Italia.

La consapevolezza che le cose non capitano solo ed esclusivamente agli altri è stato il monito espresso dall’avv. Silvana Paratore coordinatore della manifestazione che ha posto l’accento sulla necessità di fare rete per sostenere e supportare la famiglia Chillè nell’accesso alle cure necessarie per il figlio.

L’evento si svolgerà a Villa Dante domenica dalle ore 9 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00. Ad illustrare i dettagli dell’iniziativa il Presidente del 3° Quartiere Lino Cucè, che ha sottolineato l’elevato valore sociale dell’evento che gode del patrocinio del Comune di Messina, dei Vigili del Fuoco di Messina, dell’associazione nazionale vigili del fuoco sez. di Messina e che si svolgerà in sinergia col Centro Tao, la Parrocchia Santa Maria di Gesù Inferiore, parrucchiere D’Arrigo, l’associazione Meter e Miles e la Lem grafica. Tante le iniziative che animeranno Villa Dante domenica mattina, tra cui pompieropoli, thai massage con l’operatrice Francesca Mancuso, yoga bambini acro-clown, animazione per bambini, speed stile by d’Arrigo Parrucchieri. Non mancheranno per tutti le degustazioni delle granite ” Tedesco” . Lo scopo dell’evento il cui ingresso sarà libero, è la raccolta fondi per il giovane Paolo Chillè che a breve si recherà per le cure necessarie presso il Sarcoma Oncology research center della California.

