3 Settembre 2019 12:29

Le parole di Paola De Micheli, vicesegretario del Pd in vista del voto regionale in Umbria e Calabria

In vista del voto regionale in Umbria e Calabria sono in corso trattative fra Pd e M5s? “I partiti locali hanno attivato canali di dialogo con il M5s di quei territori sulle questioni locali. Il dialogo è avviato. Anche in Umbria il Pd ha dato una grande disponibilità“. Così Paola De Micheli, vicesegretario del Pd, risponde intervistata a Radio 24.

