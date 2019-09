Panico in cattedrale a Palermo durante un matrimonio: uomo entra in chiesa armato di pistola, bloccato dal padre della sposa

5 Settembre 2019 20:50

33enne semina il panico durante un matrimonio nella cattedrale di Palermo: l’uomo è arrivato vicino all’altare e ha estratto la pistola

Attimi di panico questo pomeriggio nella Cattedrale di Palermo. Un 33enne ha fatto irruzione in chiesa armato, mentre si stava celebrando un matrimonio. L’uomo è stato fermato dal padre della sposa e poi dai poliziotti e carabinieri in borghese. La gente impaurita è fuggita fuori dalla chiesa. I testimoni raccontano di aver visto uno uomo con un borsello a tracolla e la mano infilata dentro. Avrebbe percorso la navata laterale e, arrivato vicino all’altare, avrebbe puntato l’arma verso una parente della sposa. Il 33enne è stato identificato dalla Polizia e non sarebbe legato in alcun modo agli sposi. Il parroco, nonostante lo shock per gli invitati, quando la situazione è ritornata alla normalità ha ripreso la funzione unendo in matrimonio i promessi sposi.

