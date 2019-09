12 Settembre 2019 14:49

Palmi: al Pizi la presentazione del percorso di Potenziamento “Biologia con curvatura Biomedica” che, a partire da quest’anno scolastico, sarà avviato nelle Terze classi del Liceo Scientifico e Classico in rete con molti altri Licei che sono stati selezionati su scala nazionale

Si è svolta con successo di pubblico, nel pomeriggio dell’11 Settembre, la Conferenza Stampa nell’Auditorium dell’Istituto d’Istruzione Superiore “N. Pizi” di Palmi avente come scopo la presentazione del Percorso di Potenziamento “Biologia con curvatura Biomedica” che, a partire da quest’anno scolastico, sarà avviato nelle Terze classi del Liceo Scientifico e Classico in rete con molti altri Licei che sono stati selezionati su scala nazionale. L’Istituto “Pizi” è, infatti, l’unico autorizzato nella provincia di Reggio Calabria a far partire il suddetto percorso, dopo il Liceo Scientifico “Da Vinci” della città metropolitana, scuola-pilota per l’ideazione del Progetto oggi su scala Nazionale, regolarmente riconosciuto dal MIUR. “Avevamo già sperimentato in questi ultimi anni, in seno all’autonomia scolastica, un progetto similare, con finalità sociosanitaria, ma adesso, essere stati selezionati come scuola in cui verrà attivato il Percorso di Biologia con curvatura Biomedica ci riempie di orgoglio e ci fa ben sperare che anche noi possiamo contribuire a dare risposte alla nostra giovane utenza che chiede di avere una marcia in più per l’accesso alle facoltà di Medicina e di Scienze mediche. A partire da quest’anno scolastico, anche noi potremo offrire, a quegli studenti che sentano di avere la particolare attitudine agli studi di medicina, un’offerta variegata tale da consentire di poter realizzare il loro progetto di vita”. Così riferisce la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci, dopo aver ringraziato i relatori e gli ospiti presenti in sala. Ha moderato l’evento il Dottore Giuseppe Zampogna, VicePresidente OMCeO di Reggio Calabria, nonché Referente locale per il Liceo di Palmi, che in questi anni ha offerto la sua disponibilità a farsi da tramite tra l’OMCeO e la scuola per supportare il progetto sociosanitario, coordinando le lezioni dei medici che si sono resi disponibili a collaborare. “Sono contento che Palmi, città di cultura, ospiti presso l’Istituto “Pizi” il Percorso di Curvatura Biomedica che darà l’opportunità a molti giovani della Piana di potersi preparare gratuitamente ad affrontare i test di Medicina”. Abile è stata la Dirigente Scolastica del Liceo Scientifico “Da Vinci” di Reggio Calabria, Prof.ssa Giuseppina Princi, a delineare come si è sviluppata l’idea di attivare, presso il suo Istituto, un corso di Biologia con curvatura Biomedica che, avviato nel lontano anno scolastico 2011/12, è diventato oggi modello sperimentale a livello nazionale, grazie anche alla preziosa collaborazione con l’OMCeO di Reggio Calabria ed in particolare con il Dottor Pasquale Veneziano, quale Componente della cabina di regia presso il MIUR, e con il Dottor Domenico Tromba, Referente Nazionale del Progetto e Componente della Commissione Scientifica Nazionale del Progetto FNOMCeO. Così ha dichiarato la Preside Princi: “Siamo orgogliosi di essere stati ideatori di questo progetto e di essere punto di riferimento come scuola-pilota per tutti i Licei che sono stati selezionati ad attivare questo Percorso. Inizialmente indirizzato solo al corso di studi del Liceo Scientifico, dopo il successo dei risultati raggiunti nel superamento dei test di ammissione alla Facoltà di Medicina, oggi siamo fieri di dire che esso è diventato Progetto ministeriale ed è stato esteso anche al Liceo Classico”.

Un percorso di particolare spessore scientifico, con le sue 150 ore di attività, 50 per ogni anno del triennio, di cui 20 gestite da esperti medici, 20 da docenti interni opportunamente selezionati e 10 presso strutture sanitarie. Il Dottor Veneziano, anch’egli orgoglioso del Percorso Biomedico e condividendo quanto affermato dalla Preside Princi, ha dichiarato che “i medici sono compiaciuti di partecipare al Percorso didattico-scientifico che rafforza e consente di approfondire i contenuti curriculari propri dell’indirizzo scientifico e, ora, anche classico: tutti noi specialisti vi aderiamo a titolo gratuito ed è il caso di sottolineare che il programma svolto nelle aule delle scuole selezionate dal MIUR è proprio quello maturato dai colleghi dell’OMCeO di Reggio Calabria”. Le conclusioni dell’evento sono state presentate dal Dott. Domenico Tromba che si è preso cura del corso Biomedico fin dai suoi albòri. Entusiasta del livello ormai nazionale che ha raggiunto il Percorso Biomedico, ha affermato: “Il corso è nato per orientare e preparare gli studenti a sostenere il test di medicina senza aggravio economico per le famiglie ma, negli anni, tale iniziativa è diventata così importante che necessita di un lavoro di gruppo che dev’essere svolto con passione e professionalità da parte di tutti coloro che parteciperanno a vario titolo al nuovo Percorso Biomedico. Sarebbe davvero auspicabile che, nel giro di qualche anno, si arrivi alla creazione del Liceo Biomedico”. Nell’Auditorium del “Pizi”, gremito di studenti interessati al Percorso biomedico e di pubblico, la Prof.ssa Francesca Torretta con diverse slide ha presentato l’iter del Percorso fin dai suoi albori, mettendo in risalto i numeri in percentuale pienamente positivi di studenti che hanno superato i test per l’accesso a Medicina. Presenti all’evento: il Vescovo, Mons. Francesco Milito; per il Comune di Palmi, l’Arch. Wladimiro Maisano; le Forze dell’Ordine e i rappresentanti dei Club Service del territorio.

Marilea Ortuso

