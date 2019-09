Pallacanestro Viola: nel match amichevole con il Planet Catanzaro termina con il punteggio aggregato di 55-65

18 Settembre 2019 18:55

Il match amichevole con il Planet Catanzaro termina con il punteggio aggregato di 55-65. La Pallacanestro Viola, agli ordini di coach Moretti, ha lodevolmente affrontato un team che sta preparando l’esordio nel campionato di C Gold Campania. Il match si è rivelato un test importante per valutare i progressi atletici e tattici contro una squadra altamente competitiva e ben allenata da coach Umberto Di Martino. Al Palacalafiore, ottima prova dei Neroarancio nei primi due quarti di gioco, nella ripresa prevalgono le giocate dell’evergreen Billy Fall e la buona preparazione atletica del Planet Catanzaro. La partita è stata interrotta durante l’ultimo quarto per decisione tecnica di entrambi gli allenatori. Prossimo test amichevole, sabato 21/9 alle 18h, quando la Pallacanestro Viola affronterà il Catania militante in serie B, sempre nella cornice del Palacalafiore.

