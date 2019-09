Palermo: ‘Sud e Futuri’, meeting a Palermo con imprenditori, inventori e fisici (2)

30 Settembre 2019 20:14

(AdnKronos) – Tra i moderatori, Paolo Mieli: volto noto del giornalismo, si occupa principalmente di politica e storia. Già direttore de la Stampa e del Corriere della Sera e presidente di RCS Libri, è stato un grande inviato all’estero e la sua carriera è un crescendo di successi. Altro volto noto del mondo del giornalismo sarà quello della direttrice del Tg3, Giuseppina Paterniti: si è occupata dell’informazione politico-economica da inviata della redazione del Tg3 e sino al 2015, come corrispondente Rai, ha seguito da Bruxelles le attività delle istituzioni europee. Tra gli altri esponenti di punta dell’informazione impegnati nella tre giorni Giovanna Casadio di Repubblica, Fabrizio Frullani del Tg2 e Roberto Napoletano, direttore de l’Altra voce dell’Italia. Un focus su mafie e legalità animerà due tavoli con alcuni tra i protagonisti nazionali: il Procuratore Nazionale Antimafia, Federico Cafiero de Raho, il magistrato Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica di Catanzaro, da sempre impegnato nella lotta contro la ‘ndrangheta e il narcotraffico, il Presidente emerito della Corte Costituzionale Antonio Baldassarre, il presidente di Eurispes Gian Maria Fara.

Rappresentanti istituzionali internazionali, come l’ambasciatrice libanese Mira Daher Violides, il ministro albanese Pandeli Majko, il Giudice Federale Usa Arthur J. Gajarsa, il già Ministro dell’Economia e Presidente dell’Attika Bank di Atene Panagiotis Roumeliotis, saranno i protagonisti del tavolo Sud, dove Europa e Africa preparano il futuro. Infine non mancherà il mondo dell’arte, perché la crescita del Mezzogiorno passa dalla cultura. Saranno presenti il produttore cinematografico Fulvio Lucisano, che ha esordito come documentarista per intraprendere poi una carriera che è un pezzo importante della storia del cinema, che definisce ‘fonte inesauribile di bellezza e libertà che deve unire”, ed il regista Mimmo Calopresti con il suo cinema verità, sul grande schermo a novembre con la sua ultima opera ‘Aspromonte la terra degli ultimi”. Con loro anche il CEO di Capitale Cultura Antonio Scuderi e il presidente di Lucana Film Commission, Paride Leporace.

