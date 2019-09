Far west a Palermo, sparatoria in pieno giorno: tre feriti, coinvolta anche una ragazza

16 Settembre 2019 16:00

Sparatoria a Palermo, feriti un uomo e due ragazzi: serrate indagini dei Carabinieri

A Palermo si ritorna a sparare. Tre persone poco dopo le 12 sono state ferite da colpi d’arma da fuoco. La sparatoria è avvenuta in via Regina Bianca e le persone coinvolte son Giuseppe Giordano, di 58 anni, il figlio Gianluca di 27 e una sua coetanea, Maria Debora Naimo. Tutti sono stati feriti in maniera lieve. La ragazza è stata ferita all’altezza del ginocchio, il giovane al braccio e alla gamba e il 58enne all’addome. Serrate indagini dei Carabinieri per ricostruire la dinamica e il movente della sparatoria.

