5 Settembre 2019 10:26

Danni e disagi a Palermo per il violento acquazzone che si è abbattuto stanotte sulla città

Disagi a Palermo dopo il violento acquazzone che si è abbattuto nella notte sulla città. La circonvallazione è in tilt. Il

sottopassaggio di viale Lazio, totalmente allagato, è stato chiuso. Allagamenti anche in via Ugo La Malfa. Una ventina gli interventi dei vigili del fuoco nel capoluogo siciliano. Alcuni alberi sono caduti sulla strada. Decine gli automobilisti impantanati.

