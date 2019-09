“Sulle orme di Maria”: proposta didattica del Museo diocesano alle Scuole di Reggio Calabria

19 Settembre 2019 17:04

Reggio Calabria: i Servizi educativi del Museo diocesano propongono agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado l’attività didattica “Sulle orme di Maria”

In concomitanza alla presenza del dipinto cinquecentesco della “Madonna della Consolazione” nella Cattedrale dell’Assunta di Reggio Calabria, fino al 24 novembre prossimo, i Servizi educativi del Museo diocesano propongono agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado l’attività didattica “Sulle orme di Maria”. Si tratta di un interessante percorso di visita a Museo diocesano e Cattedrale che avrà come filo conduttore il racconto, anche con l’ausilio di proiezioni, della devozione mariana della città di Reggio nei secoli (la processione, le tradizioni, etc.) e di arte e storia del dipinto e della Vara. La proposta “Sulle orme di Maria” inaugura l’anno scolastico 2019-2020, segnalandosi quale una delle molteplici attività didattiche e visite guidate che da sempre il Museo diocesano rivolge alle Scuole di ogni ordine e grado. Per informazioni e prenotazioni si contatti il Museo diocesano al n. 3387554386.

